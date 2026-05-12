Как в России будут регулировать работу маркетплейсов: вот что сказал Новак

Работа маркетплейсов в России будет урегулирована. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью «Ведомостям».
Новак отметил, что с 2020 года ускоренно растет интернет-торговля, в том числе за счет перетока на интернет-площадки «классической» розницы и потребительского импорта. Только за период 2022—2024 годов сектор интернет-торговли в целом и маркетплейсы в частности выросли более чем в 2,5 раза.
«Важно отметить, что развитие маркетплейсов — это не только удобство покупателя. Это и децентрализация экономического роста, возможность выхода на всероссийский рынок мелких предприятий со всей страны», — подчеркнул Новак.
В связи с этим, как он заявил, Правительство РФ уделяет большое внимание маркетплейсам, где основной задачей является не допускать монополизацию рынка со стороны маркетплейсов, а также поддерживать конкуренцию как между платформами и внутри платформ.
Ранее сайт KP.RU писал, что Минпромторг РФ не предлагал запрещать скидки на маркетплейсах. Ведомство выступает за согласование скидок с продавцами.