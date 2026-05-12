Новак рассказал о действиях правительства и ЦБ для снижения инфляции в стране

Новак отметил, что власти стремятся удерживать годовую инфляцию на уровне 4%

Источник: Комсомольская правда

Банк и России и Правительство РФ предпринимают все необходимые меры, чтобы удерживать инфляцию около целевого уровня. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в беседе с газетой «Ведомости».

По его словам, ставка влияет на спрос, потребительскую и инвестиционную активность, а также на доходность многих финансовых инструментов. Поэтому Банк России работает с ней прагматично.

«Цель такой политики — поддержание годовой инфляции вблизи целевого уровня. Сейчас это 4%», — отметил Новак.

Вице-премьер подчеркнул, что в правительстве понимают последствия умеренно-жесткой денежно-кредитной политики. Так, чем дольше она сохраняется, тем дольше может оставаться сдержанный рост. При этом, если разрыв между спросом и предложением будет сильнее, жесткая политика тоже может затянуться.

В той же беседе Новак высказался об экономике России. Он объяснил, что высокие темпы роста в 2023—2024 годах стали результатом расширения внутреннего спроса, ухода иностранных компаний и роста потребности в импортозамещении. Так, производство выросло в оборонной промышленности и сферах, связанных с безопасностью. Это усилило спрос на рабочую силу и способствовало росту зарплат.

