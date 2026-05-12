Новак сообщил о происходящих изменениях в структуре экономики России

Вице-премьер России Александр Новак рассказал, какие изменения происходят в экономике РФ. Об этом он заявил в интервью «Ведомостям».
«В 2026 году ожидается сохранение положительной динамики ВВП +0,4%. Далее будет период восстановления темпов роста от 1,4% в 2027 году до 2,4% в 2029-м», — рассказал Новак.
По его словам, Правительство РФ ведет работу по возвращении экономики на траекторию устойчивого долгосрочного роста не ниже среднемировых темпов. Это касается как достижений национальных целей развития, а также условий, при которых ресурсы, кадры и инвестиции переходят в более производительные сектора.
Он подчеркнул, что происходят изменения структуры экономики, экспорта, рынка труда, а также социальной сферы в сторону более эффективных форм организации.
«Поэтому так важны улучшение условий ведения бизнеса, снижение избыточных барьеров, подготовка кадров, технологическое обновление, повышение производительности труда, повышение адресности мер социальной поддержки, “обеление экономики”», — заявил Новак.
