Новак сообщил о происходящих изменениях в структуре экономики России

Вице-премьер РФ заявил, что в 2026 году ожидается сохранение положительной динамики ВВП +0,4%

Источник: Комсомольская правда

Вице-премьер России Александр Новак рассказал, какие изменения происходят в экономике РФ. Об этом он заявил в интервью «Ведомостям».

«В 2026 году ожидается сохранение положительной динамики ВВП +0,4%. Далее будет период восстановления темпов роста от 1,4% в 2027 году до 2,4% в 2029-м», — рассказал Новак.

По его словам, Правительство РФ ведет работу по возвращении экономики на траекторию устойчивого долгосрочного роста не ниже среднемировых темпов. Это касается как достижений национальных целей развития, а также условий, при которых ресурсы, кадры и инвестиции переходят в более производительные сектора.

Он подчеркнул, что происходят изменения структуры экономики, экспорта, рынка труда, а также социальной сферы в сторону более эффективных форм организации.

«Поэтому так важны улучшение условий ведения бизнеса, снижение избыточных барьеров, подготовка кадров, технологическое обновление, повышение производительности труда, повышение адресности мер социальной поддержки, “обеление экономики”», — заявил Новак.

Ранее сайт KP.RU писал, что Новак заявил о глубочайшем кризисе в мировой нефтяной отрасли.

Александр Новак: биография заместителя Председателя Правительства РФ
Этот политик — значимая фигура в сфере энергетики, чья работа на государственном уровне направлена на развитие и модернизацию топливно-энергетического комплекса России. Деятельность Александра Новака включает решение стратегических задач, связанных с международным сотрудничеством, укреплением энергетической независимости страны и внедрением инноваций. Собрали главное из его биографии.
