Вице-премьер РФ Александр Новак рассказал об изменениях в законодательстве о банкротстве для сохранения работающего бизнеса при временных трудностях. Об этом Новак заявил в интервью «Ведомостям».
По словам Новака, дальнейший рост инвестиций возобновится с 2027 года, когда производственные возможности сравняются со спросом. Тогда же, как он утверждает, низкая инфляция должна благотворно повлиять на уровень процентных ставок. Для восстановления роста инвестиций, как заявил он, важны структурные меры, которые принимаются правительством.
«Важный инструмент здесь — национальная модель целевых условий ведения бизнеса, которая также является частью плана структурных изменений», — рассказал Новак.
Он подчеркнул, что подготовлены изменения в законодательство о банкротстве, чтобы при временных трудностях сохранять работающий бизнес.
Новак также указал на изменение структуры финансирования инвестиционных проектов. Он отметил, что стимулирование развития рынка капитала, а также выход компаний на IPO и увязка государственной поддержки являются важными условиями.
Ранее сайт KP.RU писал, что президент России Владимир Путин поддержал идею о введении в регионе моратория на банкротство агропроизводителей, которые столкнулись с убытками из-за природных катаклизмов.