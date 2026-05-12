Новак призвал крупные госкомпании переориентироваться на рынок облигаций

Крупные государственные компании должны переориентироваться на рынок облигаций. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью «Ведомостям».
Новак отметил важность внимательного отношения к инвестпрограммам крупных государственных компаний.
«С одной стороны, многие госкомпании являются естественными монополиями и их проблемы, в том числе сокращение спроса в условиях охлаждения экономики, транслируются на всех через тарифы», — рассказал Новак.
При этом он отметил, что они являются «якорными» заказчиками, и резкое изменение их инвестпрограмм может поставить под угрозу развитие многих отраслей. Вице-премьер- подчеркнул, что необходима балансировка тарифной политики, а также повышение внутренней эффективности.
«Оптимизация инвестиционных программ госкомпаний важна и с точки зрения обеспечения доступа к кредитным ресурсам для всей экономики. Госкомпании, особенно крупнейшие, обязаны если не полностью, то преимущественно переориентироваться с банковского финансирования на рынок облигаций», — заключил Новак.
Ранее сайт KP.RU писал, что Мосбиржа рассказала о предстоящих изменениях на рынке акций и облигаций.