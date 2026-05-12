Новак: правительство ожидает рост ВВП на 0,4% в 2026 году

Правительство ожидает экономический рост в 2026 году на уровне 0,4% ВВП, сообщил вице-премьер Александр Новак в интервью газете «Ведомости». Согласно прогнозу, в 2027 году рост составит 1,4%, а к 2029 году темпы увеличатся до 2,4%.