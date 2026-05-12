Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол Коронелли: российско-кубинский таксопарк находится на стадии создания СП

Представители департамента транспорта правительства города Москвы находятся в постоянном контакте с кубинскими партнерами, отметил дипломат.

ГАВАНА, 12 мая. /ТАСС/. Проект открытия на Кубе совместного российско-кубинского таксопарка на базе автомобилей марки «Москвич» находится на стадии создания совместного предприятия. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС посол России в Гаване Виктор Коронелли.

«Проект находится на стадии формирования совместного предприятия, предусматривающего создание таксопарка на базе автомобилей марки “Москвич”, — отметил дипломат. — Представители департамента транспорта правительства города Москвы находятся в постоянном контакте со своими кубинскими партнерами».

Ранее в департаменте транспорта правительства Москвы сообщили газете «Известия», что в Гаване началось строительство российско-кубинского таксопарка. Планируется использовать 50 машин марки «Москвич» — бензиновых и электрических. В департаменте транспорта уточнили, что автомобили и оборудование готовы к отправке из России.

В конце ноября 2025 года правительство Москвы подарило больницам Кубы 10 автомобилей «Москвич 6» для нужд системы здравоохранения. Церемония передачи машин состоялась тогда в Гаване на территории больничного комплекса имени Сальвадора Альенде.

По данным торгпредства РФ на Кубе, за последние годы в карибскую республику были поставлены из России примерно 400 автомобилей «Газель», более 300 машин марки «Лада» и около 2 тыс. грузовых автомобилей КАМАЗ. Кроме того, в туристическом секторе Кубы очень востребованы внедорожники марки УАЗ.

Узнать больше по теме
Гавана: один из самых узнаваемых городов Карибского региона
Гавана — столица Кубы, сочетающая колониальную архитектуру, тропический климат и богатую историю. В этом материале разберем, где находится города, кому он принадлежит, как формировалась его история и чем важен сегодня.
Читать дальше