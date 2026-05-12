Посол Коронелли: российско-кубинский таксопарк находится на стадии создания СП

«Проект находится на стадии формирования совместного предприятия, предусматривающего создание таксопарка на базе автомобилей марки “Москвич”, — отметил дипломат. — Представители департамента транспорта правительства города Москвы находятся в постоянном контакте со своими кубинскими партнерами».
Ранее в департаменте транспорта правительства Москвы сообщили газете «Известия», что в Гаване началось строительство российско-кубинского таксопарка. Планируется использовать 50 машин марки «Москвич» — бензиновых и электрических. В департаменте транспорта уточнили, что автомобили и оборудование готовы к отправке из России.
В конце ноября 2025 года правительство Москвы подарило больницам Кубы 10 автомобилей «Москвич 6» для нужд системы здравоохранения. Церемония передачи машин состоялась тогда в Гаване на территории больничного комплекса имени Сальвадора Альенде.
По данным торгпредства РФ на Кубе, за последние годы в карибскую республику были поставлены из России примерно 400 автомобилей «Газель», более 300 машин марки «Лада» и около 2 тыс. грузовых автомобилей КАМАЗ. Кроме того, в туристическом секторе Кубы очень востребованы внедорожники марки УАЗ.