Посол Коронелли: российско-кубинский таксопарк находится на стадии создания СП

По данным торгпредства РФ на Кубе, за последние годы в карибскую республику были поставлены из России примерно 400 автомобилей «Газель», более 300 машин марки «Лада» и около 2 тыс. грузовых автомобилей КАМАЗ. Кроме того, в туристическом секторе Кубы очень востребованы внедорожники марки УАЗ.