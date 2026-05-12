Новак: инфляция в РФ снизится до 5,2% по итогам 2026 года

Инфляция в России по итогам 2026 года приблизится к 5,2%, сообщил вице-премьер Александр Новак в интервью газете «Ведомости». По его словам, с 2027 года показатель будет находиться вблизи целевого уровня в 4%.

«Низкая инфляция — это благо для экономики, предсказуемость условий ведения бизнеса, стабильность для потребителей. Но необходимо искать баланс между экономическим ростом и инфляцией», — сказал господин Новак.

Александр Новак отметил, что правительство активно способствует стабилизации цен через поддержку рыночной конкуренции и гибкое таможенное регулирование, которое помогает компенсировать нехватку внутренних товаров за счет импорта.

По словам вице-премьера, рост инфляции уже замедлился: в 2024 году инфляция составляла 9,5%, а по итогам 2025 года она снизилась до 5,6%.

