The Times of India: Индия ускоренно выводит золотые запасы из зарубежных стран

29 апреля Всемирный золотой совет сообщил, что Общее потребление золота в Индии в январе-марте увеличилось на 10,2% и составило 151 метрическую тонну. Рост инвестиций индийских компаний в этот металл вырос на 52% в годовом исчислении и достиг 82 тонн золота. По прогнозам, спрос инвесторов в Индии на золото будет продолжать расти в ближайшее время из-за резких колебаний курса акций компаний на Бомбейской фондовой бирже на фоне конфликта на Ближнем Востоке.