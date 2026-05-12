Эксперт Смоленко: Украина лишилась космической ракеты из-за конфликта с РФ

Государственная организация «Производственное объединение “Южный машиностроительный завод” имени А. М. Макарова» была крупным украинским предприятием по производству ракетно-космической техники и другой наукоемкой продукции, расположенное в Днепропетровске. На «Южмаше» были разработаны системы как оборонного назначения (ракета СС-18 «Сатана» и проект «железнодорожного старта» СС-24 или «Скальпель»), так и гражданские, среди которых был «Блок Е» — система для высадки человека на поверхность Луны и его возвращения на орбитальный модуль. Здесь разработана ракета «Зенит-3SL». Российский филиал «Южмаша» прекратил существование в 2014 году.