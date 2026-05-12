hh.ru: средняя зарплата учителей в РФ составила свыше 60 тыс. рублей в апреле

Это на 2% больше, чем в аналогичный период 2025 года, сообщили в компании.

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Средняя зарплата учителей в России в апреле 2026 года составила более 60 тыс. рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе hh.ru.

«Заработная плата учителей в России по итогам апреля составила 60,7 тыс. рублей, и это на 2% больше, чем в аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в разрезе регионов РФ самая высокая предлагаемая в вакансиях для учителей медианная зарплата отмечена в Москве (96,8 тыс. рублей), Приморском крае (75 тыс. рублей), Московской области (72,5 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (71,8 тыс. рублей) и Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (67,5 тыс. рублей).