В ГД предложили учитывать в квоте работников с инвалидностью на удаленке

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов внесет в Госдуму законопроект, которым предложено учитывать в региональной квоте сотрудников с инвалидностью, работающих удаленно из других субъектов РФ. Документ есть в распоряжении ТАСС.
«Сегодня “Справедливая Россия” вносит на рассмотрение Госдумы законопроект для совершенствования механизма трудоустройства инвалидов», — сказал Миронов. — «Справедливая Россия» предлагает создать условия, которые помогут увеличить трудоустройство людей с инвалидностью. Для этого в счет исполнения квоты необходимо засчитывать дистанционный прием на работу из других регионов. Принятие законопроекта будет способствовать снижению безработицы и решению проблемы занятости инвалидов".
По закону работодатели с численностью сотрудников более 35 человек обязаны выделять квоту для приема на работу людей с инвалидностью. Окончательный процент устанавливают региональные власти, а выполнение квоты засчитывается только в том случае, если компания принимает на работу граждан с инвалидностью, проживающих по месту нахождения головного офиса или его филиалов, пояснил депутат.
Миронов отметил, что сейчас в экономически развитых регионах работодатели могут нанимать большое количество инвалидов, а в менее экономически развитых регионах наблюдается избыточное число соискателей с инвалидностью. «Устроиться на работу в пределах своего региона они не могут, а на удаленку в других субъектах их не берут», — отметил он.
Инициативой предлагаются поправки в закон «О занятости населения», согласно которым численность работников для исчисления квоты для приема на работу инвалидов определяется исходя из среднесписочной численности работников за предыдущий квартал без учета работников представительств, филиалов и иных обособленных структурных подразделений работодателя, расположенных в других регионах за исключением сотрудников на удаленке. В случае принятия закон вступит в силу после официального опубликования.