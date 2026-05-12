Россиянам напомнили о наказании за острый язык в транспорте: может дойти до ареста

За нецензурную брань в общественном транспорте россиянам грозит штраф до 1 тыс. рублей или арест до 15 суток. Об этом предупредил доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев.
«[В таких случаях] наиболее применима статья 20.1 КоАП — мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах», — объяснил эксперт.
Эксперт отметил, что мера ответственности зависит от характера действий нарушителя. Например, если нарушитель использовал только нецензурную брань — штраф от 500 рублей. За вызывающее поведение и игнорирование замечаний может последовать арест сроком около недели.
KP.RU ранее напоминал, что за мат в Интернете также может грозить наказание. Так, административный штраф за это нарушение может составить от 30 до 100 тыс. рублей.