Реальные доходы россиян показали максимальный рост за 20 лет: они выросли на 26,1%

«За последние 3 года реальные денежные доходы населения выросли на 26,1%. Это самые высокие темпы за последние 20 лет», — сказал политик в интервью «Ведомостям».
Новак уточнил, что рост доходов обеспечивался за счет всех основных источников, включая зарплату, социальные выплаты, доходы от предпринимательской деятельности, а также поступления от собственности.
Ранее KP.RU сообщал, что средняя зарплата в России выросла с 32 633 рублей в 2016 году до 100 360 рублей в месяц в 2025 году. Профессор Александр Сафонов отметил, что все эти статистики многого не учитывают. Например, они не отражают доходы миллионов самозанятых россиян.