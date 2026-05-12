В России впервые появился ГОСТ на веганские парфюм и косметику

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Росстандарт принял первый стандарт на веганскую парфюмерно-косметическую продукцию, выяснил ТАСС.
«В ходе испытаний (исследований) парфюмерно-косметической продукции, в маркировке которой содержится заявление “веган”, “веганский”, “вегетарианский”, производные или иные формулировки такого заявления, не должны применяться методы с использованием живых животных или животных тканей, полученных от живых или умерщвленных для любых целей животных», — отмечается в документе.
Так, чтобы классифицировать парфюм как веганский, производитель на всех этапах производства должен подтвердить отсутствие животных компонентов. К ним относятся, например, молочные продукты, такие как лактоза, казеин и сыворотка, а также продукты пчеловодства — мед, прополис и пчелиный воск, следует из документа, с которым ознакомился ТАСС.
Кроме того, в веганском парфюме не должно быть жиров и воска, а также белков животного происхождения, таких как коллаген, кератин и икра. Красители, такие как кармин и гуанин, также относятся к животным компонентам. Список включает и шелк, шеллак, мускус.
Также Росстандарт уточнил, что, если косметика производится на одной линии с товарами, содержащими ингредиенты животного происхождения, необходимо тщательно очищать оборудование, емкости и различные поверхности. «Для минимизации риска случайного попадания ингредиентов животного происхождения в парфюмерно-косметическую продукцию, не содержащую таких ингредиентов, рекомендуется принять соответствующие меры контроля (включая контроль сырья, логистики и хранения)», — приводится в документе.