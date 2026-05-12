Налоговые отчисления от туризма выросли в Приморье более чем на 17%

По итогам первого квартала нынешнего года туристическая отрасль Приморского края продемонстрировала значительный рост налоговых отчислений — они увеличились на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Источник: НИА Владивосток

Порядка 725 миллионов рублей налогов заплатили в бюджет региона субъекты предпринимательства туротрасли по итогам работы за первые три месяца года.

Как отмечает пресс-служба министерства туризма Приморского края, рост налоговых поступлений стал результатом выстроенной работы с бизнесом и надзорными ведомствами.

Так контрольно-надзорная деятельность направлена на обеление бизнеса — официальное трудоустройство сотрудников, легализацию деятельности баз отдыха и гостевых домов, применение контрольно-кассовой техники, перерасчет земельного налога, расширение географии туристического налога.

По итогам первого квартала по Приморскому краю было совершено около 915 тысяч туристических поездок, что на 18% больше аналогичного периода 2025 года. Темпы роста турпотока региона оказались выше среднего показателя по России.