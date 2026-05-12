В Омске сохранили финансирование строительства новых ливневок

Точные локации и объемы требуемых работ конкурсной документацией не задаются. В ней фигурирует формулировка «объем работ определяется по заявкам Заказчика, подаваемым в порядке, установленном пунктом 1.4 настоящего контракта». При этом уточняется, что они ограничены летним сезоном 2026 года, сотрудничество завершается к 1 сентября. В каждом случае прокладка участка ливневой канализации должна занимать не более 30 дней, приступить к исполнению необходимо не позднее чем через два рабочих дня после «сигнала» от госзаказчика в лице городского «Управления дорожного хозяйства и благоустройства». Также условиями контракта задан гарантийный срок продолжительностью в 2 года.