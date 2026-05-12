Как безопасно купить квартиру у пожилого человека

Об этом рассказал изданию «Газета.ру» юрист Александр Шефер, сообщает ИА DEITA.RU. В России сформировалась новая судебная практика, получившая название «эффект Долины». В рамках этого прецедента появились случаи, когда продавцы предпенсионного и пенсионного возраста начали оспаривать сделки, утверждая, что во время продажи они могли находиться в заблуждении, под давлением мошенников или в условиях психологического давления.
Поскольку пожилые люди считаются социальной уязвимой группой населения, суды зачастую встали на сторону таких продавцов. В результате добросовестные покупатели не только сталкивались с риском потери приобретенной недвижимости, но и лишались вложенных в нее денег. Этот факт значительно подорвал уровень доверия к сделкам на вторичном рынке недвижимости, особенно в сегменте с участием пожилых продавцов.
Для обеспечения безопасности и защиты своих интересов, эксперт рекомендует покупателям:
Точно указывать рыночную стоимость в договоре.
Проводить все выплаты по сделке через безналичные расчеты (банковский перевод или аккредитив).
Запрашивать у пожилых продавцов справки из психоневрологического диспансера и наркологической службы для подтверждения их дееспособности.
Проверять и нотариально заверять все документы, связанные с проведением сделки.
Интересоваться у собственника причинами продажи и его планами относительно места проживания после сделки.
Фиксировать все этапы сделки с помощью видеосъемки действий продавца и покупателя.
Эти меры помогут минимизировать риски и обеспечат дополнительную защиту для добросовестных покупателей.