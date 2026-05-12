Новак назвал недопущение монополизации маркетплейсами главной задачей кабмина

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Основная задача правительства заключается в том, чтобы не допустить монополизацию рынка со стороны маркетплейсов. Об этом в интервью «Ведомостям» заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
«Основная задача, стоящая перед нами, — не допускать монополизацию рынка со стороны маркетплейсов, поддерживать конкуренцию как между платформами, так и внутри платформ между продавцами, а также защищать права потребителей», — пояснил он газете.
Новак также отметил, что сектор интернет-торговли и маркетплейсы в частности выросли более чем в 2,5 раза за период с 2022 по 2024 год. Новак пояснил, что развитие цифровых платформ способствует децентрализации экономического роста и позволяет небольшим предприятиям из регионов выходить на всероссийский рынок.