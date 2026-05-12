Эксперт Эргашев: число трудовых мигрантов из Узбекистана в РФ будет снижаться

Снижение динамики видно уже сейчас, сообщил директор ташкентского Центра исследовательских инициатив Ma'no.

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Пик трудовой миграции из Узбекистана в РФ уже позади, с годами число узбекистанских мигрантов будет снижаться. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС директор ташкентского Центра исследовательских инициатив Ma’no Бахтиер Эргашев.

Как отметил эксперт, снижение динамики трудовой миграции из республики в Россию наблюдается уже сейчас.

«Даже по самым скромным подсчетам будет снижение количества трудовых мигрантов из Узбекистана в Россию. Того роста, который наблюдался раньше, уже нет. Трудовая миграция из Узбекистана в Российскую Федерацию уже давно вышла на пиковые показатели и сейчас идет их планомерное снижение», — сказал Эргашев.