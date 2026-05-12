Новак: Рост ВВП России в 2026 году ожидается на уровне 0,4%

Рост российской экономики в 2026 году может вырасти на 0,4%. Затем он может показать ускорение — до 1,4% в 2027 году и до 2,4% в 2029-м. Подобный прогноз представил вице-премьер Александр Новак в интервью газете «Ведомости».
«Ожидаем, что в 2026 году удастся сохранить положительную динамику ВВП в 0,4%. Далее будет период восстановления темпов роста от 1,4% в 2027 году до 2,4% в 2029-м», — рассказал Новак.
Он уточнил, что кабинет министров систематически решает задачу возврата экономики к стабильному росту в долгосрочной перспективе — на уровне среднемировых значений, а также стремится к реализации национальных целей. Для этого, в частности, обеспечиваются условия для перемещения ресурсов, рабочей силы и капиталовложений в отрасли с более высокой продуктивностью.
Новак отметил, что экономика, экспорт, рынок труда и соцсфера меняются в сторону более эффективной организации.
По его словам, власти стремятся удерживать годовую инфляцию на уровне 4%.