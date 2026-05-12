Более 1500 компаний из Китая и зарубежных стран примут участие в Х Российско-Китайском ЭКСПО

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Х Китайско-Российское ЭКСПО пройдёт 17−21 мая 2026 года в Харбинском международном конференц-выставочном центре.
Тема мероприятия — «Доверие, сотрудничество, взаимная выгода». Площадь основной экспозиции составит 55 тыс. кв. м, будет организовано 8 тематических зон, включая сотрудничество Китая и России, международный раздел и сектор регионов Сянган (Гонконг), Аомэнь (Макао) и Тайвань.
На текущий момент участие в выставке подтвердили более 1500 компаний из 46 стран и регионов. Доля высокотехнологичных и специализированных инновационных предприятий превышает 20% от общего числа экспонентов. В рамках ЭКСПО запланировано около 100 сопутствующих мероприятий по направлениям промышленной кооперации, привлечения инвестиций, международного партнёрства, туризма и потребления, сообщает сайт «Партнеры».