«Риелторы отлично знают эти трюки»: какой запах является лучшим для продажи недвижимости

Маркетолог Николас Коро рассказал, какой запах является лучшим для продажи недвижимости. Специалист поделился секретами в интервью KP.RU.
По его словам, риелторы отлично знают трюки, что для продажи семейного гнезда нужен запах ванили, корицы и выпечки. Он подметил, что достаточно одной капельки аромамасла в разогретой духовке.
«Если вы продаете заштатную студию на курорте, а до пляжа — несколько километров на общественном транспорте, вспомните про рыбный отдел», — рассказал маркетолог.
Коро добавил, что запах моря создаст ощущение близости воды. А любая эмоция может трансформироваться как в цвет, так и в звук или запах.
