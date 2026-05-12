Как избежать спонтанных покупок: россиянам дали шесть советов

Президент Гильдии маркетологов Игорь Березин назвал советы, которые помогут избежать спонтанных покупок. Об этом он рассказал в интервью KP.RU.
Березин заявил, что ключевой совет заключается в том, чтобы не ходить в магазин на голодный желудок. Также он посоветовал заранее составить список потенциальных покупок и придерживаться только его.
Кроме того, стоит установить себе лимит на необязательную покупку и разрешить себе взять незапланированную мелочь на определенную сумму и не брать сверх этого количества или суммы. Березин также советует не посещать большие магазины, где приходится перемещаться на протяжении большого количества времени.
Глава Гильдии маркетологов считает, что дистанционный заказ решает проблему манящих ароматов, звуков и прогулок по залу, но появляется другая. Это бесконечная виртуальная полка, «товар дня», напоминание о любимых продуктах.
Березин также подчеркнул, что оплата наличными дисциплинирует. По его словам, когда нужно отсчитать купюры и получить сдачу, разменяв крупную банкноту, — это ощущается больше, чем прикладывание карты или телефона к терминалу.
