Прогноз по ВВП — Новак оценил рост экономики России в 2026 году

Рост российской экономики в 2026 году может составить 0,4%

Рост российской экономики в 2026 году может составить 0,4%. Такой прогноз в интервью газете «Ведомости» озвучил вице-премьер Александр Новак.

По его словам, власти рассчитывают сохранить положительную динамику ВВП и после этого выйти на постепенное восстановление темпов роста. Новак уточнил, что в 2027 году показатель может достигнуть 1,4%, а к 2029 году — 2,4%.

Вице-премьер заявил, что правительство продолжает работу по возвращению экономики к устойчивому долгосрочному росту, сопоставимому со среднемировыми показателями. Эти меры, по его словам, также связаны с выполнением национальных целей развития.

Новак отметил, что власти делают ставку на перераспределение ресурсов, инвестиций и рабочей силы в более эффективные отрасли. Он также сообщил о заметных изменениях в структуре экономики, экспортной сфере, социальной политике и на рынке труда.

Среди приоритетных направлений вице-премьер назвал улучшение условий для бизнеса, снижение избыточных ограничений, развитие системы подготовки кадров, технологическое обновление предприятий и повышение производительности труда.

Отдельно Новак указал на меры по усилению адресной социальной поддержки и легализации экономики.

