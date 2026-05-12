Власти Приморья направят более 4 млрд рублей на водоснабжение курорта в Хасанском районе

Полноценная система водоснабжения для объектов строящегося круглогодичного морского курорта «Курорты Приморья» в бухте Алеут (п. Зарубино) появится в Хасанском районе. С документацией проекта ознакомился корреспондент ИА PrimaMedia. Заказчиком выступил КГУП «Приморский водоканал». Работы, включающие проектирование, инженерные изыскания и строительство, оцениваются почти в 4,1 млрд рублей и займут более двух лет.
«Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта составляет 4 034 074 032 рубля 67 копеек (четыре миллиарда тридцать четыре миллиона семьдесят четыре тысячи тридцать два) (окончательная стоимость объекта будет установлена по результатам проведения государственной экспертизы)», — говорится в документе.
В стоимость, помимо самих строительно-монтажных работ, включены инженерные изыскания, разработка проектно-сметной документации, расходы на страхование, услуги субподрядчиков, прохождение государственной экспертизы в КГАУ «Примгосэкспертиза», а также налоги, транспортные расходы и все прочие обязательные платежи подрядчика. При этом точные границы санитарной зоны водозабора (Гвоздевское месторождение) еще предстоит уточнить исполнителю контракта — в документации они указаны как предварительные.
О проекте.
Проект предполагает создание с нуля целого комплекса инфраструктуры. На первом этапе пробурят шесть основных и две резервные скважины глубиной 95 метров — их общая производительность составит 3500 кубометров воды в сутки. От водозабора до водоочистных сооружений пролягут два напорных водовода общей протяженностью около 1900 метров, а от очистных до точки подключения «Курортная зона Зарубино» — еще 15 км таких же двухтрубных магистралей с камерами переключения. Переходы через водные преграды и автомобильные дороги выполнят методом горизонтально-направленного бурения, уложив трубы в стальные футляры.
На самой площадке очистных сооружений (ее площадь около 1,5 га) разместятся два подземных резервуара чистой воды по 1000 кубометров каждый, насосные станции первого и второго подъема, отстойники промывных вод, а при необходимости специальные очистные для концентрата обратноосмотических установок.
Еще планируется построить административно-бытовой корпус, закрытую стоянку, контрольно-пропускной пункт, трансформаторные подстанции (2 по 630 кВт), дизельную электростанцию мощностью до 500 кВт, а также локальные очистные сооружения для поверхностных и хозяйственно-бытовых стоков.
Сроки реализации зафиксированы в контракте и включают в себя несколько этапов: первый — проектно-изыскательские работы и прохождение государственной экспертизы, который должен завершиться к 25 декабря 2026 года. Второй этап — строительно-монтажные работы, стартует 1 ноября 2026-го и продлится до 25 декабря 2028 года. Подрядчик обязан не только построить объект, но и сам получить все разрешения, ордера, порубочные билеты, а также разработать проект производства работ. Гарантия на результат составит пять лет.
Отдельное условие контракта — привлечение к работам субподрядчиков из числа малого и среднего предпринимательства: не менее 5% от цены контракта должно быть передано именно таким компаниям.
О курорте.
Круглогодичный морской курорт строится в бухте Алеут в рамках федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал». Этот проект предусматривает создание в РФ 10 круглогодичных курортов на побережьях, в том числе «Волшебный Байкал» (Бурятия), «Байкальская слобода» (Иркутская область) и «Приморье».
Комплекс займет 195 га с береговой линией 1,5 км и включит семь гостиниц на 3,8 тысячи номеров, аквапарк, термальный и SPA-комплекс, концертный зал, спортивный центр. Общий объем инвестиций — 30 млрд рублей от частного инвестора плюс 6 млрд федеральной поддержки и 1,2 млрд из краевого бюджета на инфраструктуру. Средняя стоимость отдыха составит 17,5 тысячи рублей в сутки. Первая очередь откроется в 2028 году, полное завершение — к 2031 году. Курорт сможет принимать до 500 тысяч туристов в год.
Напомним, что для снабжения первой очереди круглогодичного морского курорта «Курорты Приморья», строящегося в рамках федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал», будет построена станция на 10 МВт мощности.