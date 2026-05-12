Эксперт Бондаренко высказался о перспективах безусловного базового дохода в РФ

НОВОСИБИРСК, 12 мая. /ТАСС/. Распространение безусловного базового дохода с развитием технологий искусственного интеллекта в России вряд ли возможно. Пилотные проекты по внедрению безусловного дохода в других странах пока не получили широкого распространения, сообщил ТАСС Иван Бондаренко, индустриальный доцент Новосибирского госуниверситета (НГУ), научный сотрудник лаборатории прикладных цифровых технологий.
«Я бы не стал утверждать, что “с развитием ИИ все больше стран будут склоняться к безусловному базовому доходу”. ИИ — это проявление развития производительных сил (технологий, средств производства). Безусловный базовый доход — это институт из области производственных отношений (того, как общество распределяет созданное богатство)», — сказал собеседник агентства.
Бондаренко отметил, что история знает случаи, когда производственные отношения опережали уровень развития производительных сил, например, ранний СССР, при всей скромности технологической базы 1920-х годов, вводил восьмичасовой рабочий день, оплачиваемые отпуска, бесплатное образование и здравоохранение, массово открывал детские сады и ясли. «Это были институты, намного опередившие тогдашнюю техническую оснащенность страны. Но гораздо чаще в истории производственные отношения, наоборот, отстают от развития производительных сил — иногда на десятилетия», — отметил эксперт.
Проекты безусловного дохода в других странах.
«Пилотные проекты по ББД, которые обсуждаются в последние годы (в Финляндии, Кении, ряде городов США, Германии), запускались не столько под влиянием успехов ИИ, сколько как реакция на проблемы бедности, неравенства и неэффективности существующих систем социальной поддержки. Их результаты неоднозначны, а широкого распространения эта практика пока не получила ни в одной крупной экономике», — уточнил он.