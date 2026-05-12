Новак: правительство намерено избежать монополизации рынка маркетплейсами

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), по итогам 2025 года объем интернет-торговли в России увеличился на 28%, достигнув 11,5 трлн руб. Доля онлайн-продаж в общем обороте розницы выросла до 18,8%, в то время как весь объем розничной торговли в стране за прошлый год составил 61,3 трлн руб.