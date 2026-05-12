"К2Тех": внутренние стандарты кибербезопасности есть у 20% компаний РФ

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Лишь 20% компаний в России отметились внедрением собственных стандартов информационной безопасности с учетом актуальных трендов атакующих, а не только «формальным» прохождением аудита ИБ у регуляторов, сообщили ТАСС в компаниях «К2Тех» и Positive Technologies, опираясь на свой опрос.
«Российские компании все еще плохо подготовлены к реальным киберугрозам и не понимают, как защищать себя самостоятельно», — озвучили аналитики основной итог своего опроса. Для этого были получены оценки примерно 400 специалистов — по большей части глав ИБ- и IT-направлений — из средних и крупных предприятий.
Составители материала считают, что только внедрившие собственные стандарты ИБ компании (20%) «относятся к вопросу кибербезопасности серьезно». Еще лишь у 15% есть «задокументированные сценарии реагирования на инциденты, которые регулярно тестируются и совершенствуются», а треть компаний просто не проверяет свою киберзащиту. Регулярно проверяют системы на уязвимости, по утверждению сотрудников, 40% компаний.
Отмечается проблема, связанная с работниками: у 76% компаний их обучение кибербезопасности — «в слепой зоне». «Этот процесс либо отсутствует полностью, либо проводится очень редко и формально при приеме на работу или уже после инцидента», — добавили исследователи.
Что касается стратегии компаний в области безопасности, у 91% в ней не учитываются киберриски для бизнеса и возможные потери от киберинцидентов. Таким образом, только у 9% компаний это входит в задачи и бюджет на безопасность.
«У большинства объем расходов на кибербезопасность формируется просто исходя из числа сотрудников или общего объема ИТ-бюджета. Поэтому многие продолжают ориентироваться на внешнюю экспертизу ИБ-интеграторов», — поясняется в исследовании.