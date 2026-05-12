Отопительный сезон в Иркутске продлили из-за непогоды

Отключение тепла начнут с 18 мая.
При этом будут учитывать среднесуточную температуру воздуха: в течение пяти суток подряд должно быть выше +8.
На летний режим также переведут тепловые сети и пункты. Эти работы выполнят профильные организации.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, отключение отопления будет поэтапным. Начнут с многоквартирных домов. В последнюю очередь прекратят обогрев детских садов, школ и учреждений здравоохранения.
Если жильцы хотят, чтобы подача тепла в квартиры была прекращена раньше, то сначала такое решение нужно принять Советом дома или на общем собрании собственников. Затем следует обратиться с протоколом решения и заявлением в управляющую компанию.