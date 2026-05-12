В Казахстане четвертый месяц ускоряются темпы роста экономики

АСТАНА, 12 мая — Sputnik. В январе-апреле 2026 года рост ВВП Казахстана составил 3,6% по сравнению с тем же периодом 2025-го, сообщило Миннацэкономики.
Динамика экономического роста заметно улучшилась. Промышленное производство по итогам четырех месяцев вышло в положительную зону — индекс физического объема составил 102,1%, тогда как по итогам первого квартала фиксировалось снижение до 99,9%.
«Ключевым фактором восстановления промышленности стало ускорение обрабатывающего сектора, где объем производства увеличился на 9,9% против 8,5% в январе-марте. Высокие темпы роста сохраняются в машиностроении (рост на 23,3%) за счет увеличения объемов выпуска транспортных средств, сельскохозяйственной и железнодорожной техники, электротоваров и оборудований», — отметили в ведомстве.
Также значительный рост отмечен в производстве продукции легкой промышленности — рост в 2,3 раза, еще:
мебели — на 41,7%;
фармпродукции — на 35,2%;
строительных материалов — на 27,7%;
химической промышленности — на 18,4%;
продуктов питания — на 14,4%.
В целом положительная динамика экономики за первые четыре месяца года обеспечена устойчивым ростом в базовых секторах, сообщили в министерстве. Наиболее высокие темпы роста зафиксированы в отраслях:
строительство — 114,5%;
транспорт и складирование — 112%;
обработка — 109,9%;
торговля — 105,1%;
сельское хозяйство — 103,6%.
«Текущая структура реального роста ВВП характеризуется усилением роли несырьевых секторов, в частности строительства, транспорта, торговли и обрабатывающей промышленности», — отметили в Миннацэкономики.