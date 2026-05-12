Поиск Яндекса
Ричмонд
+9°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

14,5 тонны сомнительных утиных грудок пытались ввезти в Приморье из Китая

На транспортной упаковке не было обязательного ветеринарного клейма.

Источник: Комсомольская правда

7 мая при ввозе на территорию России Управление Россельхознадзора остановило груз утиных грудок общим весом 14,5 тонны. Причина — нарушение Единых ветеринарно-санитарных требований. Товар прибыл в порт еще 3 апреля, но только месяц спустя инспекторы выявили, что на транспортной упаковке нет обязательного ветеринарного клейма. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — «Владивосток».

Отсутствие клейма может означать, что продукция не прошла должную экспертизу или перевозится без соответствующих документов. А значит, мясо может быть опасно для здоровья. Россельхознадзор не имеет права пропустить груз в подобных условиях. Ведомство приняло решение о приостановке дальнейшего движения всей партии.