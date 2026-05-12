Новак перечислил структурные вызовы для экономики России

Российская экономика сталкивается с несколькими структурными вызовами, в частности, дефицитом кадров и ограниченностью рынка труда, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью газете «Ведомости».
«Как я уже отметил ранее, наряду с низкой безработицей в отдельных отраслях наблюдается дефицит кадров, при этом занятость населения достигла максимальных значений, незадействованных трудовых ресурсов практически нет. Отставание роста производительности труда от зарплаты всегда приводит к таким дисбалансам», — пояснил Новак.
Для решения проблемы, по его словам, требуется переток рабочих рук на те направления, которые внесут больший вклад в ВВП. Этот процесс ускорился «в последние пару кварталов», но все еще остаются компании, которые не могут полностью обеспечить себя работниками, отметил он.
Другим вызовом вице-премьер назвал изменение структуры расходов бюджета. «Вы знаете, что за последние годы в целом выросло финансирование образования, здравоохранения, социальной защиты, развития экономики, укрепления технологического суверенитета и, конечно, расходы на оборону, безопасность, в том числе СВО, поддержку наших воинов и членов их семей», — указал он.
Еще один вызов — разрыв сложившихся мировых цепочек поставок из-за санкций, но Россия, подчеркнул Новак, укрепляет свой экономический и технологический суверенитет, чтобы «меньше быть подверженными влиянию таких недружественных действий».
«И еще, конечно, умеренно жесткая ДКП [денежно-кредитная политика] — это тоже следствие рисков. Что является “платой” за то, что спрос опережает предложение, и за дефицит на рынке труда? Это инфляция, — сказал зампред правительства. — В макроэкономическом смысле не так важно, на какой стороне произошел шок — ускоренный рост спроса или замедленный рост предложения, это всегда приводит к росту цен. Правительство и Банк России в такой ситуации действуют в рамках своих полномочий, дополняя и балансируя решения друг друга».
Правительство ожидает экономический рост в этом году на уровне 0,4% ВВП, сообщил Новак. Согласно прогнозу, в 2027 году рост ВВП составит 1,4%, а в 2029 — 2,4%. Инфляция приблизится к 5,2% в 2026 году, а к целевому уровню в 4% она будет близка с 2027 года, уточнил он.
Российская экономика успешно преодолела сложнейшие периоды, включая пандемию и санкционный шок 2022 года, и у нее большой запас прочности, заявил вице-премьер.
«Конечно, есть внешние и внутренние риски и вызовы. Мы рассматриваем и анализируем различные сценарии развития экономики, в том числе стресс-сценарии — что будет, если риски реализуются, — чтобы быть готовыми к разным вариантам развития событий», — отметил он.
Однако в целом экономика адаптируется к новым вызовам, поэтому «мы сможем преодолеть трудности и обеспечить последовательное и устойчивое экономическое развитие, рост доходов и благосостояния граждан», заключил Новак.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников в конце апреля заявил, что экономическое развитие страны в ближайшие десять лет будет определяться тремя основными факторами: человеческим капиталом, технологиями и положением страны в мировой экономике.
