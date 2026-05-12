В Ростовской области стали чаще покупать лекарства от импотенции. Об этом пишет портал Donnews со ссылкой на исследовательского агентства.
Продажи средств от эректильной дисфункции в Ростовской области демонстрируют устойчивый рост. Так, в 2025 году в регионе реализовано 329,3 тыс. упаковок таких препаратов на сумму 235,5 млн рублей. Рост к 2024 году составил 7,6% в натуральном выражении и 12% — в денежном.
Тенденция усилилась в начале 2026 года. За первый квартал через аптечные сети продано 82,6 тыс. упаковок (+15,3%) на 59,8 млн рублей (+15%).