Риск блокировки счета — названы переводы, вызывающие вопросы у банков

Переводы между своими счетами обычно не вызывают вопросов у банков, однако резкое изменение финансового поведения может привести к блокировке операций. Об этом агентству «Прайм» рассказала юрист Алла Георгиева.
По ее словам, банки особенно внимательно следят за цепочками переводов, в которых перечисление самому себе становится промежуточным этапом перед отправкой денег другому человеку.
Эксперт пояснила, что риск блокировки возрастает, если сразу после зачисления средств клиент переводит их третьему лицу. Дополнительное внимание вызывает отсутствие истории расчетов с получателем за последние полгода.
Под подозрение, как отметила Георгиева, также попадают крупные ночные переводы, нетипичные суммы и дробление платежей для обхода контроля.
В качестве примера юрист привела ситуацию, когда человек с доходом около 50 тысяч рублей и обычными бытовыми расходами внезапно переводит несколько сотен тысяч рублей. Такие операции система может посчитать аномальными.
Чтобы избежать ограничений, Георгиева советует заранее подтверждать происхождение денег. Для этого подойдут справка 2-НДФЛ, договор купли-продажи или документы о наследстве.
По словам эксперта, при наличии подтверждающих документов банк обычно снимает вопросы даже при крупных переводах.
