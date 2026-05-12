Хабаровские рыбопромышленники смогут получить инвестквоты на 20 лет

В России на повторное обсуждение вынесли законопроект об изменении порядка получения инвестиционных квот. Информация об этом опубликована на федеральном портале нормативных актов. Льготы предложили выдавать не на 15, а на 20 лет. Причины внесения поправок и последствия их внедрения корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» рассказал президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.
Ранее в документ внесли корректировки. Проблемным стал вопрос о размере и условиях получения квоты на добычу краба. Предполагается, что их правительство установит отдельно.
— Существенно увеличились сроки (до 10 лет) и стоимость (более 20%) строительства промысловых и краболовных судов на отечественных верфях. Это привело к увеличению срока окупаемости инвестиций, — отмечается в пояснительной записке.
Как подчеркнул президент Ассоциации предприятий отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко, есть ряд причин, из-за которых возникла потребность в продлении сроков по предоставлению инвестиционных квот.
— Если говорить о причинах внесения поправок в порядок предоставления крабовых квот, то это преимущественно связано с резким удорожанием строительства крабового флота. Те расчеты, которые применялись при проведении аукционов и планировании инвестиций, основывались на одних цифрах, а по факту стоимость строительства оказалась в разы выше. То есть главная причина — удорожание строительства и сопутствующих расходов, — рассказал эксперт.
Кроме того, были проблемы с поиском импортеров, добавил Рябченко.
— Традиционные покупатели этого товара — из недружественных государств. Возникли сложности и с расчетами за поставки краба, и с самой логистикой в США, Южную Корею, Японию. Логистика страдала, случались перебои в экспортных поставках и платежах. Вся совокупность этих факторов и создала предпосылки для того, чтобы сегодня продлевать сроки, — подчеркнул президент Ассоциации предприятий отрасли Хабаровского края.
Он также отметил: несмотря на возникшие сложности, данная мера поспособствует улучшению экономической ситуации получателей квот.
— А вот что касается квот, приобретенных на аукционах, по которым уже выполнены инвестиционные программы, то есть, флот построен, там продление будет на платной основе. Какова будет плата и пойдут ли на это предприятия — вопрос остается открытым и находится на стадии обсуждения. Это решение каждого конкретного предприятия, которое приобрело ресурсы на аукционах и выполнило инвестиционные обязательства, — резюмировал Сергей Рябченко.
Публичные обсуждения продлятся до 9 июня 2026 года. Закон вступит в силу с 1 марта 2027-го.