Россиянам рассказали, какие переводы могут вызвать блокировку счета

Переводы между своими счетами обычно считаются безопасными, однако резкие отклонения от привычной финансовой активности могут привести к блокировке операций. Об этом заявила юрист Алла Георгиева.
Особое внимание банки уделяют схемам транзакций, в которых перевод самому себе используется лишь как промежуточный этап.
«Если вслед за зачислением средств на свой счет следует моментальная отправка денег третьему лицу, риск блокировки возрастает», — сказал эксперт в интервью «Прайму».
Георгиева уточнила, что важным фактором также является история взаимодействия с получателем. Отсутствие операций в течение полугода может вызвать подозрения.
Юрист добавила, что настораживающими признаками могут стать крупные переводы в нетипичное время, а также суммы, не соответствующие обычному уровню доходов клиента.
Ранее KP.RU сообщал, что ФНС будет контролировать денежные переводы россиян. Это затронет около трех процентов населения. Основанием для контроля станет превышение порога незадекларированного годового дохода в 2,4 млн рублей.