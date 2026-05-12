"Русский стандарт": аптеки вошли в число самых популярных трат на здоровье

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Аптеки вошли в число самых популярных мест для трат на здоровье среди россиян с долей по сумме в 43%. Средний чек покупки весной 2026 года вырос до 1 046 рублей (в 2025 году — 962 рублей), говорится в исследовании банка «Русский стандарт» (материалы есть в распоряжении ТАСС).
По данным исследования, на втором месте по тратам на здоровье оказались платные услуги медицинских учреждений и лабораторий с долей в 22% по сумме платежей по картам банка. Средний чек здесь весной 2026 года вырос до 6 913 рублей с 6 140 рублей весной 2025 года.
На третьем месте — платные услуги стоматологов и ортодонтов. Их доля в пятерке трат на здоровье весной 2026 года составила 18%. При этом средний чек по картам банка на стоматологические услуги вырос до 12 550 рублей с 11 804 рублей годом ранее.
Платные услуги профильных практикующих врачей — на четвертой строчке с долей в 12%. Весной 2026 года средний чек платежа здесь вырос до 9 814 рублей с 6 932 рублей годом ранее.
А на пятом месте оказалась оптика с долей в 5% от общей суммы платежей в пятерке популярных трат на здоровье. По данным исследования, средний чек здесь весной 2026 года вырос до 7 498 рублей с 6 881 рублей годом ранее.
В рамках исследования были изучены все операции в категории «здоровье» по картам банка «Русский стандарт» весной 2026 и 2025 годов.