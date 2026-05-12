Рост зарплат в компаниях — работодатели раскрыли ситуацию на рынке труда

Каждый пятый российский работодатель повысил зарплаты сотрудникам в первом квартале 2026 года. Об этом говорится в исследовании специализированных сервисов, результаты которого оказались в распоряжении РИА Новости.
Согласно опросу, о росте выплат сообщили 21% компаний. При этом 15% работодателей заявили о сокращении зарплат.
Часть бизнеса также столкнулась со снижением числа клиентов и заказов. Такой вариант назвали 28% организаций. О росте количества заказчиков сообщили 17% участников исследования.
Кроме того, 13% руководителей рассказали об открытии новых направлений работы. Еще 8% компаний, наоборот, заявили о сокращении отдельных направлений бизнеса.
Без изменений ситуацию оценили 12% опрошенных. Еще 10% выбрали другие варианты ответа.
В исследовании приняли участие более 3,2 тысячи жителей из разных регионов России.
