Поиск Яндекса
Ричмонд
+9°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рост зарплат в компаниях — работодатели раскрыли ситуацию на рынке труда

Каждый пятый российский работодатель повысил зарплаты сотрудникам в первом квартале 2026 года.

Каждый пятый российский работодатель повысил зарплаты сотрудникам в первом квартале 2026 года. Об этом говорится в исследовании специализированных сервисов, результаты которого оказались в распоряжении РИА Новости.

Согласно опросу, о росте выплат сообщили 21% компаний. При этом 15% работодателей заявили о сокращении зарплат.

Часть бизнеса также столкнулась со снижением числа клиентов и заказов. Такой вариант назвали 28% организаций. О росте количества заказчиков сообщили 17% участников исследования.

Кроме того, 13% руководителей рассказали об открытии новых направлений работы. Еще 8% компаний, наоборот, заявили о сокращении отдельных направлений бизнеса.

Без изменений ситуацию оценили 12% опрошенных. Еще 10% выбрали другие варианты ответа.

В исследовании приняли участие более 3,2 тысячи жителей из разных регионов России.

Читайте также: Риск блокировки счета — названы переводы, вызывающие вопросы у банков.