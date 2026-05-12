UserGate: троян Mamont стал заражать по 30 тыс. устройств в России каждый месяц

Уже в марте 2025 года число заражений превысило 20 тыс., а в апреле составило немногим меньше 15 тыс. В мае распространение вируса упало до порядка 2,5 тыс. заражений в месяц, но примерно с этого же времени начало вновь и планомерно набирать обороты и к сентябрю уже снова превысило 10 тыс. заражений в месяц. По данным МВД, во II половине 2025 года Mamont был одним из самых распространенных ВПО с долей 38,7%.