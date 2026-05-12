UserGate: троян Mamont стал заражать по 30 тыс. устройств в России каждый месяц

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Троян Mamont, который уже называли «самым массовым Android-трояном 2025 года», в 2026 году стал заражать 30 тыс. устройств россиян ежемесячно, сообщили ТАСС в ИБ-компании UserGate.
Согласно статистике заражений за январь — февраль, предоставленной компанией, в топе устройств по заражениям — гаджеты популярных бюджетных/среднебюджетных китайских брендов Tecno и Infinix, входящих в одну компанию (более 12 тыс. и более 6 тыс. заражений соответственно). В списке есть и устройства под маркой Redmi — это суббренд компании Xiaomi.
В компании, тем не менее, отмечают, что число заражений связано не с брендами, а с тем, кто их устройствами пользуется. «Чаще всего вирус обнаруживают на сравнительно недорогих, простых устройствах, которые приобретаются для родителей или пожилых родственников — тех, кто входит в группу риска потенциальных жертв мошенников», — говорят в UserGate.
Наиболее массовым трояном 2025 года для использования на Android-устройствах Mamont называл ранее в комментарии ТАСС оператор связи «Мегафон». Его специалисты отмечали почти полное отсутствие заражений им в январе, но резкий рост их числа начиная с февраля (сразу до 5 тыс. в месяц).
Уже в марте 2025 года число заражений превысило 20 тыс., а в апреле составило немногим меньше 15 тыс. В мае распространение вируса упало до порядка 2,5 тыс. заражений в месяц, но примерно с этого же времени начало вновь и планомерно набирать обороты и к сентябрю уже снова превысило 10 тыс. заражений в месяц. По данным МВД, во II половине 2025 года Mamont был одним из самых распространенных ВПО с долей 38,7%.
В UserGate напоминают, что Mamont в числе других троянов удаленного доступа может перехватывать СМС, push-уведомления с кодами доступа к приложениям банков и к «Госуслугам». По словам аналитика компьютерных инцидентов UserGate uFactor Ивана Князева, «в последнее время» часто используется облегченная версия вредоносного софта для сбора базовой информации устройств, их телеметрии, данных о СМС и звонках.