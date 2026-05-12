"Авито": россияне тратят на обновление отпускного гардероба около 10 тыс. рублей

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Средний бюджет опрошенных жителей России на обновление гардероба перед отпуском составляет 9,6 тыс. рублей, свидетельствуют данные совместного исследования сервисов «Авито путешествия» и «Авито товары» (есть у ТАСС).
«Средний бюджет на обновление отпускного гардероба составляет около 9 668 ₽ Чаще всего россияне тратят на такие покупки от 5 до 10 тыс. руб. (41%), а еще 21% готовы выделить от 10 до 20 тыс. руб.», — отмечается в опросе.
По данным аналитиков, больше половины респондентов (54%) обновляют гардероб перед отпуском: 21% приобретают много новых вещей, а 32% ограничиваются точечными покупками, например, докупают недостающие позиции под конкретный формат поездки. Еще 30% делают это время от времени, в зависимости от направления и длительности отдыха.
При выборе одежды для отпуска россияне в первую очередь обращают внимание на комфорт и практичность (36%). На втором месте — универсальность вещей (33%), то есть возможность носить их и после поездки. А 18% ориентируются прежде всего на цену и выгоду, сказано в исследовании.
В опросе участвовали 2 тыс. россиян.