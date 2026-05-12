Нацбанк понизил курс доллара и курс евро на 12 мая

Национальным банком были изменены валютные курсы на 12 мая, вторник. В итоге курс доллара и курс евро стали ниже, а курс российского рубля подрос.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На вторник, 12 мая, Национальный банк установил такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,7984 белорусского рубля, 1 евро — 3,2932 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7847 белорусского рубля.
В соотношении с валютными курсами, действовавшими в понедельник, 11 мая, курс доллара и курс евро стали легче в валютной корзине, а курс российского рубля потяжелел во вторник, 12 мая. Сильнее в сторону уменьшения изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0089 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0111 белрубля, а курс российского рубля повысился на 0,0049 белрубля.
А еще глава Нацбанка Головченко сказал о влиянии шоков и странностей мировой экономики на Беларусь.