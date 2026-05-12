Компания JGC Evergreen в Хабаровске увеличила производство земляники в 2,5 раза

Первый иностранный резидент ТОР «Хабаровск» компания «Джей Джи Си Эвергрин» за три года нарастила производство земляники в 2,5 раза. Если в 2023 году объем собранного урожая достигал 979 кг, то в 2025 году данный показатель превысил 2,4 тонны ягоды, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Тепличный комплекс «Эвергрин» сегодня круглогодично выращивает землянику, томаты, огурцы, кабачки и 15 сортов зелени. Свою продукцию изготовитель продает под собственной торговой маркой «Новый день».
— Для нас было принципиально важно обеспечить дальневосточников качественной местной продукцией взамен импортной. Динамика роста урожаев земляники подтверждает, что мы движемся в правильном направлении, расширяя ассортимент и замещая зарубежную ягоду, — сказала генеральный директор компании «Джей Джи Си Эвергрин» Жанна Маланина.
Как подчеркнули в пресс-службе КРДВ, проект по строительству современного комплекса «Эвергрин» стоимостью более 1 млрд рублей резидент реализует с 2015 года. За прошедшие шесть лет на территории индустриального парка «Авангард» ввели две очереди теплиц четвертого поколения, общая площадь которых составляет около 5 гектаров.
