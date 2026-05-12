Казахстан сделал громкое заявление о будущем продовольствия

На фоне климатических кризисов, нестабильности мировых рынков и растущего спроса на еду Астана делает ставку на зерно, цифровизацию и аграрный экспорт. Об этом заявил министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров на 35-й сессии Региональной конференции ФАО для Европы и Центральной Азии в Таджикистане, передает DKNews.kz.
Форум прошел в рамках международной площадки «Молодежь, наука, инновации и инвестиции» и собрал представителей стран Центральной Азии, международных организаций и аграрного сектора. В обсуждении приняли участие Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй, премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, а также министры сельского хозяйства Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Азербайджана.
Казахстан делает ставку на зерно и экспорт.
Выступая на министерской сессии «Центральная Азия: раскрытие потенциала региона как “житницы”», Айдарбек Сапаров заявил, что Казахстан уже сегодня занимает важное место в глобальной системе продовольственной безопасности.
По его словам, второй год подряд страна собирает около 27 миллионов тонн зерна. Кроме того, в 2025 году было произведено почти 5 миллионов тонн маслосемян и около миллиона тонн бобовых культур. Только за прошлый аграрный сезон Казахстан экспортировал 15,3 миллиона тонн зерна.
Сегодня республика входит:
в топ-10 мировых экспортеров зерна; занимает 2-е место по экспорту муки; находится на 8-м месте по экспорту подсолнечного масла.
География поставок охватывает почти 50 стран мира — от Центральной Азии до Ближнего Востока и Европы.
«Продовольственная безопасность становится фактором выживания».
На фоне глобальной нестабильности Казахстан намерен использовать свое географическое положение и аграрный потенциал как стратегическое преимущество.
«На фоне роста населения, климатических изменений и нестабильности глобальных рынков продовольственная безопасность становится одним из ключевых факторов устойчивого развития государств. В этих условиях наша страна способна занять стратегическую нишу регионального центра производства, хранения, переработки и поставки зерновой продукции», — отметил министр.
Фактически речь идет не только о сельском хозяйстве, а о попытке превратить Казахстан в логистический и продовольственный узел Евразии.
Ставка на технологии: зерно теперь отслеживают онлайн.
Одной из ключевых тем выступления стала цифровизация агросектора. По данным Минсельхоза, все элеваторы страны уже интегрированы в единую информационную систему, а движение зерна отслеживается в режиме реального времени.
Также в Казахстане работает система электронных зерновых расписок — это позволяет сделать рынок прозрачнее, сократить теневой оборот и усилить контроль качества продукции.
«Казахстан высоко ценит многолетнее и конструктивное сотрудничество с ФАО. В рамках Программы партнерства ФАО — Казахстан успешно реализуются проекты по селекции и семеноводству, внедрению молекулярных технологий и инструментов точного земледелия, что способствует повышению продуктивности и адаптации зернового производства», — подчеркнул Айдарбек Сапаров.
Что дальше.
Параллельно власти запускают Комплексный план развития животноводства на 2026−2030 годы. В него входят увеличение поголовья, усиление экспортного потенциала и стабилизация внутреннего рынка.
По итогам конференции Казахстан подтвердил готовность укреплять позиции одного из ключевых поставщиков продовольствия в регионе.
«Казахстан обладает всеми необходимыми ресурсами для укрепления статуса одного из ключевых продовольственных хабов Евразии и готов обеспечивать стабильные, быстрые и экономически эффективные поставки зерна и продуктов его переработки в страны Центральной Азии, Ближнего Востока, Европы и другие регионы мира», — заявил министр.
На полях форума также прошла тематическая выставка, где Казахстан представил стенд НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр». Участники обсудили устойчивое развитие агропродовольственных систем, инвестиции и будущее сельского хозяйства Центральной Азии.