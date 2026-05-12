О дефиците кадров по ряду востребованных профессий заявили в Минтруда

В ведомстве пояснили, что для привлечения ценных кадров в стране действует упрощенный порядок трудоустройства иностранных специалистов. Данный перечень включает более 50 востребованных профессий. В их число входят высококвалифицированные специалисты в сфере информационных технологий, здравоохранения, инженерии и креативной индустрии.
Как отметили в ведомстве, по данным портала Enbek.kz, по профессии «акушер-гинеколог» на 469 вакансий приходится 100 резюме, «педиатр» — 448 вакансий и 139 резюме, «анестезиолог-реаниматолог» — 300 вакансий и 75 резюме. Дефицит также отмечается среди онкологов, неонатологов и эндокринологов.
В то же время значительное число вакансий приходится на специалистов в сфере информационных технологий — программистов приложений (509 вакансий) и графических дизайнеров (355 вакансий).
По данным Единой системы учета трудовых договоров, по востребованным профессиям заключено более 45 тыс. договоров. Наибольшая доля приходится на разработчиков программного обеспечения (около 8 тыс.), акушеров-гинекологов (4,6 тыс.), педиатров (4,1 тыс.) и программистов приложений (3,5 тыс.). При этом на иностранных работников оформлено 55 трудовых договоров, преимущественно по профессии «инженер по автоматизации».
«Для сравнения, в 2025 году на портале Enbek.kz по востребованным профессиям было опубликовано свыше 9 тыс. вакансий. Наибольший спрос также фиксировался на медицинских специалистов. Полученные данные свидетельствуют о том, что отечественный рынок труда в целом обеспечивает потребность в специалистах по большинству востребованных профессий, однако сохраняется устойчивый дефицит кадров в сфере здравоохранения», — пояснили в Минтруда.