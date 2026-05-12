Рост ВВП Казахстана составил 3,6% за четыре месяца

Астана. 12 мая. КазТАГ — Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Казахстана в январе-апреле 2026 года составил 3,6%, сообщает пресс-служба министерства национальной экономики.

Источник: КазТАГ

«Ключевые факторы восстановления — ускорение обрабатывающего сектора, где объем производства увеличился на 9,9%», — говорится в сообщении во вторник.

По данным БНС, индекс физического объема промышленного производства составил 102,1%.

Как уточняется, рост в машиностроении составил 23,3% за счет увеличения объемов выпуска транспортных средств, сельскохозяйственной и железнодорожной техники, электротоваров и оборудования.

В министерстве также сообщили о росте легкой промышленности в 2,3 раза. Производство мебели увеличилось на 41,7%, фармацевтической продукции — на 35,2%, строительных материалов — на 27,7%, химической промышленности — на 18,4%, продуктов питания — на 14,4%.

По информации ведомства, положительная динамика экономики обеспечена устойчивым ростом в базовых секторах. Наиболее высокие темпы роста зафиксированы в строительстве — 114,5%, транспорте и складировании — 112%, обработке — 109,9%, торговле — 105,1% и сельском хозяйстве — 103,6%.

Как отмечается, текущая структура реального роста ВВП характеризуется усилением роли несырьевых секторов, в частности строительства, транспорта, торговли и обрабатывающей промышленности.