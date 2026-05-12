Поезда LRT впервые показали в Астане: они будут беспилотными

В столице организовали первый пресс-тур по объектам LRT — журналистам показали поезда и центр управления легкорельсового транспорта, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Маршрут LRT пройдет по ключевым улицам и районам Астаны:

  • Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев.

  • Проспект Кабанбай батыра.

  • Стелла «Астана Жулдызы».

  • ТРЦ «Mega Silk Way».

  • Ботанический сад.

  • МФК «Абу Даби Плаза».

  • Дом министерств.

  • Мост Арыс.

  • Улица Калдаякова.

  • Национальный музей.

  • Железнодорожный вокзал «Нұрлы жол».

График работы LRT: с 06:00—23:00 ч.

Эксплуатационная скорость поездов — 60 км/ч, максимальная — 80 км/ч.

Составы LRT работают в полностью автоматическом режиме, беспилотные, с современной системой управления уровня GOA 4:

  • Автоматическое открытие и закрытие дверей.

  • Остановка и ускорение -Заезд и выезд из депо.

  • Мониторинг состояния составов.

  • Контроль за расстоянием между поездами.

  • Выполнение других функций без участия оператора (машиниста).

Центры управления LRT выглядят так: огромные экраны с данными и диспетчеры, которые мониторят процесс в онлайн-режиме.

