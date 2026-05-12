Куда вложить миллион летом — аналитики оценили вклады, золото и акции

После снижения ключевой ставки российские банки начали уменьшать доходность по вкладам, и перед частными инвесторами встал вопрос, куда выгоднее вложить деньги этим летом.
Эксперты отмечают, что многое будет зависеть от ситуации в экономике, срока вложений и готовности человека идти на риск.
Сейчас самые высокие проценты банки в основном предлагают по краткосрочным депозитам на три месяца. По данным «Финуслуг», средняя ставка в крупнейших банках составляет около 13,27 процента годовых, а максимальная достигает 17 процентов.
Речь идет о вкладах на сумму от 100 тысяч рублей без дополнительных условий и специальных банковских продуктов.
Финансовый советник Сергей Кикевич заявил, что при сумме около одного миллиона рублей банковский вклад остается одним из самых надежных вариантов. По его словам, небольшие банки сейчас часто предлагают более высокие ставки — до 14 процентов.
Для тех, кто готов к умеренному риску, специалисты рекомендуют облигации федерального займа с фиксированным купоном. Как пишут «Ведомости», при дальнейшем снижении ключевой ставки доходность длинных государственных облигаций может достигнуть 18−20 процентов годовых.
Эксперты также допускают рост доходности акций в пределах от 5 до 20 процентов. Среди наиболее привлекательных бумаг аналитики называют акции «Сбера», ВТБ и «Новатэка».
На фоне геополитической нестабильности инвесторы продолжают активно вкладываться в золото. По данным Московской биржи, с начала года стоимость обезличенного золота выросла примерно на 18 процентов в рублях.
Аналитики считают, что золото помогает снизить риски и защитить сбережения от валютных колебаний. По их мнению, доля такого актива в инвестиционном портфеле может составлять 10−15 процентов.
Дополнительный интерес к золоту усилился после отмены с января 2026 года налога на добавленную стоимость при покупке инвестиционного золота физическими лицами. Кроме того, при покупке золота через индивидуальные инвестиционные счета появилась возможность оформить налоговый вычет.
