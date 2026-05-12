Reuters: Индия отказалась от закупки попавшего под санкции СПГ из России

Индия отклонила предложение России купить сжиженный природный газ (СПГ), подпадающий под санкции США, несмотря на дефицит топлива из-за эскалации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Индия отклонила предложение России купить сжиженный природный газ (СПГ), подпадающий под санкции США, несмотря на дефицит топлива из-за эскалации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, Индия уведомила замглавы российского Минэнерго Павла Сорокина о своем решении во время его визита 30 апреля. Эта тема обсуждалась на его встречах с индийскими чиновниками, в том числе с министром нефти Хардипом Сингхом Пури. Это была их вторая встреча за два месяца, и господин Сорокин «может вернуться в июне для дальнейших переговоров», уточнил один из источников.

Reuters пишет, что из-за позиции Индии выгрузка СПГ с подпавшего под американские санкции российского завода «Портовая» «Газпрома» у Балтийского моря оказалась невозможной. При этом еще в середине апреля именно Индию указали пунктом назначения поставок газа. Министерство нефти и газа Индии и посольство России в Дели пока никак не прокомментировали информацию.

В марте доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов выросли до $19,04 млрд, сообщало Международное энергетическое агентство. Это на $9,7 млрд больше, чем в феврале. Больше всего российской нефти экспортировали в Индию — 2 млн баррелей в сутки. В конце апреля МИД РФ говорил о планах наращивать поставки нефти в Индию.

