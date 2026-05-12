Белстат назвал топ подорожавших товаров в Беларуси

Белстат сказал, какие товары сильнее подорожали, а какие больше всего подешевели в Беларуси.
В целом, за апрель в Беларуси цены выросли на 0,8%. Самый весомый вклад в инфляцию был внесен услугами, они выросли в среднем на 2,8% в сравнении с мартом. Подорожали жилищно-коммунальные услуги в среднем на 10,2%, сильнее других — вывоз мусора на 23,1%.
В категории товаров сильнее подорожали зимние сапоги (+11,9%) и ботинки на меху (+10,9%). Еще подорожали свежие грибы (+6,7%), спички (+5,4%), а также бальзамы и лаки для волос (в среднем +5%).
В топ самых подешевевших товаров попали сладкий перец (-17,4%), авокадо (-9,6%), огурцы (-8,4%), живые цветы (-7,1%), ритуальные услуги (-6,4%).
В целом за апрель цены выросли на 0,8%, а с начала года — на 2,5%. В сравнении с прошлогодними ценам продовольственные товары подорожали на 6,3%, непродовольственные товары — на 2%.
Годовая инфляция в Беларуси в апреле составила 5,4%, оставшись на мартовском уровне.
